Lavoro: rider e caporalato digitale, scoperte 92 cessioni illecite di account (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche sulla base della proficua esperienza di collaborazione con la Polizia locale di Milano maturata nel particolare settore, con il concorso di diverse Polizie locali di grandi città tra le quali Torino, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Catania, si è inoltre proceduto al sequestro/fermo amministrativo di 22 mezzi non idonei alla circolazione stradale in quanto non conformi alla normativa di settore e pericolosi per la salute e l’integrità fisica del Rider o di utenti della strada (in molti casi i velocipedi sono stati modificati in maniera artigianale con applicazione di batterie elettriche posticce al fine di aumentarne sensibilmente le prestazioni). (segue) (Rer)