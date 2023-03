FI: Ferrante, buon lavoro a Barelli, Cattaneo e a tutti i neo coordinatori regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni ed auguri di buon lavoro al nuovo capogruppo alla Camera dei deputati Paolo Barelli, al vice coordinatore nazionale Alessandro Cattaneo ed a tutti i neo coordinatori regionali. Lo dichiara in una nota Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture ed ai Trasporti. “Sono convinto che le scelte del presidente Silvio Berlusconi si confermeranno ancora una volta sagge, lungimiranti, preziose per sostenere l’azione di buon governo che stiamo dimostrando alla guida della Nazione e per preparaci alle sfide elettorali che nei prossimi mesi ci vedranno impegnati. Il nostro movimento, sotto l’insostituibile guida del presidente Berlusconi, continuerà ad essere forza leale all’interno della coalizione di centrodestra ed unica filiale in Italia del partito popolare europeo”, sottolinea Ferrante, che aggiunge: “Forza Italia, oggi ed in prospettiva, mantiene la sua assoluta centralità con la concreta ambizione di radicarsi sempre di più e di tornare ad essere quella grande comunità politica pronta ad accogliere tutti coloro che - alternativi alla sinistra - credono fermamente nei valori del garantismo, del cristianesimo, del riformismo, dell’europeismo, dell’atlantismo. In altre parole, lavoreremo tutti per consolidare quella grande casa delle libertà e della democrazia, sogno del presidente Berlusconi e della maggioranza degli italiani”. (Rin)