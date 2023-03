FI: Tripodi, uniti al fianco del presidente Berlusconi, buon lavoro a nuovi coordinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di buon lavoro ai nuovi coordinatori regionali azzurri: Alessandro Sorte, Flavio Tosi, Rosaria Tassinari, Elisabetta Casellati, Claudio Lotito, Marco Stella. Unitamente a Paolo Barelli e Alessandro Cattaneo per le responsabilità che si apprestano ad affrontare, in qualità rispettivamente di nuovo capogruppo alla Camera e di vice coordinatore nazionale di Forza Italia. “Il nostro movimento saprà essere ancora una volta all’altezza delle prossime sfide, unito al fianco del presidente Silvio Berlusconi”. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, sottosegretario di Forza Italia agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale. “Un leader che è esempio straordinario di amore per l’Italia e per un movimento che grazie alla sua visione da trent’anni è indiscusso protagonista della vita politica del Paese", aggiunge Tripodi. (Rin)