Viabilità, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso chiusure notturne dalle 22 di martedì e giovedì

- Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di martedì 28 alle 5 di mercoledì 29 marzo e dalle 22 di giovedì 30 alle 5 di venerdì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso e il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni-verso Chiasso e Lainate. (segue) (Com)