Viabilità, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso chiusure notturne dalle 22 di martedì e giovedì (2)

- Per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso, tutti i veicoli, leggeri e pesanti, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina; per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59, verso Lainate, i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, potranno utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso e proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco, mentre i veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, una volta transitati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, dovranno percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda, via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco; per la chiusura dell'entrata di Como Centro, verso Lainate, si potrà entrare a Fino Mornasco. (Com)