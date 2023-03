Russia: Prigozhin, graziati oltre cinquemila ex detenuti dopo aver combattuto con gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di cinquemila ex detenuti russi sono stati graziati dopo aver concluso i loro contratti per combattere nel gruppo mercenario Wagner in Ucraina. Lo ha reso noto il fondatore del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin. "Al momento, più di 5.000 persone sono state rilasciate con la grazia dopo aver completato i loro contratti con Wagner", ha detto Prigozhin, in un audio pubblicato su Telegram. Prigozhin ha affermato che solo lo 0,31 per cento di coloro che sono stati graziati dopo aver combattuto per il gruppo Wagner ha successivamente commesso un crimine, una cifra che secondo lui sarebbe 10-20 volte inferiore agli indicatori standard. (Rum)