Milano: R. La Russa, giuramento allievi Teulié lascia sempre viva commozione

- "Vedere questi giovani, che hanno presto giuramento di fedeltà alla nostra patria e alla Repubblica Italiana, assumendosi di fronte alle alte cariche dello Stato tutte le responsabilità costituzionali dello status di militare e impegnandosi ad onorare la storia, le tradizioni secolari e l'uniforme storica della loro prestigiosa scuola, lascia sempre una viva commozione" ha dichiarato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e alla Protezione Civile che, su delega del Presidente Attilio Fontana, ha partecipato questa mattina alla cerimonia del Giuramento Solenne degli allievi del corso "Fadini III" della Scuola militare Teulié che si è svolta all'Arco della Pace. "Studio, sport e disciplina caratterizzano la Teulié, fondata nel 1802. Questi ragazzi sono un fulgido esempio per chi spesso non crede nei nostri giovani. Una generazione, quella che ha giurato oggi, che conclude un percorso impegnativo, che per anni li ha portati lontano dalle proprie famiglie. Da padre, oggi mi sono ritrovato nelle lacrime e nella commozione dei genitori, giustamente orgogliosi del giuramento dei loro figli", ha concluso La Russa.(Com)