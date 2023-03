Lombardia: Lucente, autotrasporto in difficoltà, Regione al fianco di settore nevralgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Regione Lombardia è consapevole del momento di difficoltà che sta vivendo l’autotrasporto, settore importante per l’economia locale e nazionale. In tal senso, sono disponibile ad un confronto costruttivo con imprese e associazioni per individuare soluzioni e strategie condivise da poter attuare a favore dei lavoratori e del comparto”. Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, è intervenuto al convegno “L’autotrasporto lombardo tra emergenze e sfide per il futuro”, organizzato da Assotir, associazione nazionale delle imprese di autotrasporto. I numeri sono eloquenti: proprio i dati Assotir ricordano che l’autotrasporto lombardo rappresenta quasi il 16 per cento di quello nazionale, con oltre 12 mila imprese, per la maggior parte piccole e medie, che complessivamente danno lavoro a oltre 160 mila addetti. Tante le questioni affrontate nel corso dell’evento di Cerro Maggiore, nel Milanese, che meritano di essere analizzate con urgenza e celerità. (segue) (Com)