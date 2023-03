Lombardia: Lucente, autotrasporto in difficoltà, Regione al fianco di settore nevralgico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I problemi sono evidenti: dai costi elevati da sostenere in seguito al caro materiali e all’aumento dei prezzi dell’energia, alla necessità di un piano di monitoraggio delle aree di sosta sulle strade lombarde sino alla necessità di reclutare nuovo personale, con percorsi formativi ad hoc – ha spiegato Lucente -. Ecco perché considero con particolare attenzione l’idea di convocare un tavolo regionale dell’autotrasporto, dove affrontare le questioni più gravose e trovare d’intesa soluzioni concrete per favorire la ripresa del settore”. “L'impegno di Regione Lombardia è proiettato a dar vita ad un sistema trasportistico moderno e all’avanguardia, all’insegna di una mobilità efficiente, sostenibile e in grado di rispondere alle esigenze degli utenti – ha concluso l’assessore regionale -. Un sistema trasportistico virtuoso e connesso, dove la viabilità, sia su strada che su ferro, deve essere competitiva ed efficace. Mi piace pensare alla Lombardia come ad unico grande hub della mobilità integrata. La mobilità del futuro passa da una visione lungimirante, da una Lombardia come unico sistema connesso, con il potenziamento dei collegamenti veloci tra le aree urbane e i diversi territori regionali”. (Com)