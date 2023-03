Banche: De Luca (Pd), parole Giorgetti grottesche, sblocchi Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti "dichiara che il governo è pronto ad intervenire in caso di contagio del sistema bancario italiano. Ricordiamo al ministro che il suo governo sta bloccando la ratifica della riforma del Mes, che contiene il cosidetto backstop, ossia un nuovo strumento europeo di difesa dei risparmiatori in caso di crisi degli istituti di credito. Siamo al grottesco. Stanno scherzando col fuoco”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera, Piero De Luca.(Com)