Lavoro: ministero, colpo al caporalato digitale, oltre 1.600 rider identificati

- Colpo al caporalato digitale: oltre 1.600 rider identificati, 92 cessioni illecite di account scoperte, 22 sequestri di mezzi. Questi alcuni degli esiti del servizio straordinario di controllo sul territorio nazionale su nuove forme di sfruttamento lavorativo nel settore della cosiddetta Gig economy, effettuato dal comando dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro il 24 marzo. Lo riferisce una nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. “Abbiamo effettuato controlli in tutta Italia per tutelare i lavoratori rider dalle nuove forme di sfruttamento, note come caporalato digitale, realizzato attraverso cessioni di account per accedere alle piattaforme di food delivery dietro la corresponsione al titolare dell’account di una quota percentuale del guadagno giornaliero del lavoratore che effettua materialmente la consegna”, spiega il Generale Antonio Bandiera, comandante del comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che aggiunge: “È stata così verificata la presenza del fenomeno sull’intero territorio nazionale concentrato soprattutto nel centro-Nord Italia ed interessante esclusivamente lavoratori stranieri: è emerso che l’11 per cento dei rider stranieri lavorano in cessione di account”. (segue) (Com)