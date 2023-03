Clima: De Poli (Udc), serve Piano strategico nazionale contro siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la siccità serve un Piano strategico nazionale con risorse adeguate e interventi a partire dalla realizzazione di nuovi invasi, desalinizzatori e azioni per contrastare la perdita nelle reti idriche che oggi è il grande problema dell'Italia. A livello nazionale si registra più del 42 per cento di dispersione del volume d'acqua immesso in rete". Lo ha detto il senatore Udc, Antonio De Poli, intervenendo stamane ad un convegno promosso dalla Provincia di Padova sulla siccità. "L'acqua è vita. Dobbiamo assolutamente preservarla. Serve un cambio di mentalità e, dunque, un patto fra tutte le istituzioni preposte, gli attori coinvolti nella governance dell'acqua e cittadini famiglie imprese". Ricordiamo, aggiunge, "l'impatto che la crisi idrica sta avendo sulla vita delle nostre comunità, per gli usi civili, in ambito agricolo e industriale. L'agricoltura non a caso si chiama settore primario: perché da essa dipende tutto, la nostra vita e la nostra salute: senza acqua viene meno la materia prima essenziale per gli allevamenti, le coltivazioni dei nostri prodotti agricoli. Serve un approccio non più emergenziale ma strutturale con una seria programmazione degli interventi per affrontare il problema della siccità", conclude De Poli. (Rin)