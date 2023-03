Vaticano: Papa riceve ambasciatore Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Régis Kévin Bakyono, ambasciatore di Burkina Faso presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Lo comunica la sala stampa vaticana. Régis Kévin Bakyono è nato a Treichville (Costa d'Avorio) il 7 maggio 1977. È sposato e ha due figli. È laureato in Lettere moderne presso l'Università di Ouagadougou. Ha conseguito un Master in Relazioni internazionali presso l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature. Ha ottenuto dei certificati di formazione sul disarmo e non-proliferazione nucleare nonché sul Protocollo e le Prassi diplomatiche. Ha conseguito il Dea in Lettere moderne presso l'Università di Ouagadougou. Si sta dottorando in Letteratura moderna. Ha ricoperto i seguenti incarichi: ricercatore, Centro africano per una pratica culturale dello sviluppo, Cad; consigliere, direzione delle Organizzazioni Internazionali, Mae; presidente del Comitato specializzato Modalité d'action et activités transversales, nella Commissione Nazionale per l'Unesco; consigliere degli Affari esteri, Direzione degli Organismi specifici, Mae; capo del servizio della Cooperazione Afro-araba, Mae; secondo consigliere e in seguito primo consigliere, Missione Permanente a Vienna; consigliere, Mae; incaricato di Comunicazione e Relazioni pubbliche presso l'Otice, Vienna; consigliere tecnico presso il ministro Delegato incaricato dell'Integrazione Africana e dei Burkinabé; consigliere tecnico presso il ministro Delegato incaricato della Cooperazione Regionale. L'ambasciatore, conclude la nota, parla francese e inglese. (Civ)