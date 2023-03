Roma: molesta due ragazze a Ostiense, denunciato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 40 anni è stato denunciato per atti osceni dopo aver molestato due studentesse universitarie in zona Ostiense a Roma. Le ragazze, nella notte tra venerdì e sabato, sono state avvicinate dal 40enne su via dei Mercati Generali: l'uomo si è abbassato i pantaloni, iniziando a masturbarsi. Così le due universitarie sono fuggite verso l'auto e si sono rifuggiate all'interno, chiamando le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di che è riuscita a bloccare l'uomo mentre tentava di fuggire a bordo di uno scooter. L'uomo è stato denunciato per per atti osceni in luogo pubblico. (Rer)