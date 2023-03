Concorrenza: Urso, prossima settimana legge in Consiglio dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prossima settimana “in Consiglio dei ministri giungerà la legge annuale sulla concorrenza”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla presentazione del rapporto di previsione “L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta” realizzato dal Centro studi Confindustria. “Bisogna finirla con l’Italia del ‘no’. Dobbiamo tornare a produrre in Italia materie prime, energie e tutto quello che ci serve per la nostra autonomia strategica italiana ed europea”, ha aggiunto Urso. (Rin)