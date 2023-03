Regno Unito: governo lavora a nuovi piani per spostare migranti in basi militari e traghetti in disuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito dovrebbe annunciare entro poche settimane i piani per spostare i migranti dalle strutture alberghiere alle basi militari o persino in traghetti in disuso. Lo ha reso noto oggi l'emittente "Sky News", secondo cui difficilmente i migranti saranno destinati a strutture studentesche. Il governo britannico ha segnalato di voler porre fine all'uso degli hotel come alloggio per i richiedenti asilo. (Rel)