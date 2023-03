Governo: Urso, smentiti profeti di sventura, bene reazione sistema produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati smentiti “i profeti di sventura che dicevano che con il nuovo governo l'Italia avrebbe rischiato molto”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla presentazione del rapporto di previsione “L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta” realizzato dal Centro studi Confindustria. “Lo spread è rimasto contenuto, la Borsa italiana - al di là degli ultimi giorni per crisi che vengono da lontano - è andata bene in questi cinque mesi di governo, le imprese hanno manifestato resilienza e capacità di adattamento e rilancio, l’occupazione è continuata a crescere. La reazione del sistema produttivo italiano è stata migliore di quelle di altre situazioni economiche europee”, ha aggiunto Urso, sottolineando come si accelererebbe la ripresa nel 2023 se si indirizzassero meglio le risorse del Pnrr. (Rin)