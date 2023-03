Pakistan: partito ex premier Khan presenta ricorso contro rinvio elezioni nel Punjab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito dell'ex premier Imran Khan, Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), ha presentato oggi ricorso alla Corte suprema contro la decisione della Commissione elettorale del Pakistan (Ecp) di ritardare le elezioni nello Stato del Punjab all'8 ottobre. Lo ha annunciato in un messaggio su Twitter il leader del partito, Asad Umar, spiegando che nel ricorso il Pti ha definito la decisione della commissione elettorale una violazione della Costituzione e del precedente verdetto pronunciato dall'Alta corte. Il partito, si legge nel testo citato dall'agenzia di stampa "Sama", viola "l'applicazione dei diritti fondamentali di milioni di persone in Pakistan, in particolare la popolazione del Punjab e del Khyber Pakhtunkhwa (K-P)", due delle quattro province del Pakistan. Alla notizia del rinvio del voto il leader dell’opposizione ed ex primo ministro Imran Khan, presidente del Pti, ha denunciato una violazione della Costituzione ed è tornato a parlare di complotti nei suoi confronti. Il premier in carica, Shehbaz Sharif, della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N), ha espresso preoccupazione per il caos politico e l’instabilità economica. L’assemblea legislativa del Punjab è stata sciolta il 14 gennaio per iniziativa del Pti. La stessa cosa è avvenuta nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa il 18 gennaio. Dopo un tentativo del presidente della Repubblica di convocare le elezioni senza il consenso della Commissione elettorale, è intervenuta la Corte suprema. Il primo marzo la Corte ha stabilito che, come prevede la Costituzione, il voto deve tenersi un termine massimo di 90 giorni e che l’annuncio spetta per la provincia del Punjab al presidente della Repubblica e per quella di Khyber Pakhtunkhwa al governatore. (segue) (Inn)