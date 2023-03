Pakistan: partito ex premier Khan presenta ricorso contro rinvio elezioni nel Punjab (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale ha attribuito il rinvio delle elezioni del Punjab a motivi di sicurezza, a seguito della recente ondata di attacchi terroristici. Nella sua comunicazione ha spiegato di aver chiesto ai ministeri dell’Interno e della Difesa di garantire un adeguato dispiegamento di forze, ma che c’è una carenza di personale di oltre 380 mila addetti rispetto alle necessità. La reazione di Khan non si è fatta attendere: “La Commissione elettorale del Pakistan ha violato la Costituzione. Oggi tutti devono sostenere la comunità legale – i giudici e gli avvocati – con l’aspettativa che protegga la Costituzione. Perché se oggi si accetta questo è la fine dello stato di diritto in Pakistan”, ha scritto su Twitter, ricordando che le elezioni dovrebbero tenersi entro 90 giorni dallo scioglimento dell’assemblea. Il giudice capo Bandial ha affermato che la Corte suprema protegge la Commissione elettorale, che gode di piena autorità in conformità con la Costituzione, come protegge gli altri organi costituzionali, ma che interverrebbe se ravvisasse un abuso d’autorità. (segue) (Inn)