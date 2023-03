Governo: Urso, politica industriale entro qualche mese, serve ruolo stratega Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “intende delineare una politica industriale in maniera compiuta nell’arco di qualche mese”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla presentazione del rapporto di previsione “L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta” realizzato dal Centro studi Confindustria. “Abbiamo aperto e insediato nuovi tavoli di settore per delineare questa politica. Non possiamo aspettare il 2024, la politica industriale va definita oggi per rispondere alla grande sfida asiatica. È necessario un ruolo stratega dello Stato”, ha aggiunto Urso, sottolineano come vada intensificato il confronto con il sistema produttivo italiano e con i sindacati. (Rin)