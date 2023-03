Russia: Medvedev, aziende straniere "torneranno nel Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società straniere che hanno lasciato il mercato russo dopo l'inizio del conflitto in Ucraina "torneranno indietro in modi diversi". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev in un'intervista con i principali media locali. Secondo Medvedev, alcune aziende aspettano solo la fine delle ostilità, mentre altre cercano "l'approvazione dall'alto". Ci sono anche alcune "aziende pazze" che affermano di aver lasciato il mercato russo per motivi ideologici, ha detto Medvedev, suggerendo che i russi in risposta utilizzino analoghi prodotti du altre aziende. Si può "scegliere tra Apple e Android, tra vari tipi di sistemi operativi", ha rilevato l'ex presidente russo, secondo cui "alla fine, sarà comunque a nostro vantaggio". Nel frattempo, la maggior parte delle merci prodotte dalle aziende che hanno lasciato la Russia entrano ancora nel Paese attraverso importazioni "grigie" o parallele, ha affermato Medvedev. Sebbene tali schemi comportino "costi diversi" e talvolta portino a prezzi più alti, ciò significa che le aziende straniere "non sono completamente scomparse", ha aggiunto. (Rum)