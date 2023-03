Turkmenistan: domani le elezioni legislative, in corsa 175 candidati di tre partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Turkmenistan saranno chiamati domani alle urne per rinnovare l'Assemblea nazionale (Mejilis, la camera unica del parlamento), il Consiglio del popolo (Halk Maslahaty, l'autorità suprema costituzionale) e i consigli amministrativi locali. L'attenzione degli osservatori è puntata in particolare sulla corsa al Mejilis, che vedrà sfidarsi 175 candidati di tre diverse forze politiche: il Partito democratico, il Partito degli industriali e degli imprenditori, il Partito agrario. Alle elezioni parteciperanno anche 83 candidati da liste civiche. I seggi in palio sono 125. Saranno invece 515 i candidati in lizza per i 240 seggi del Consiglio del popolo, che fino alla riforma costituzionale di quest'anno aveva il nome di Consiglio nazionale (Milli Genes) ed era la camera alta del parlamento turkmeno. Al Consiglio del popolo sono collegati anche consigli locali da 960 seggi, per i quali si sono candidati 2.001 cittadini. (segue) (Res)