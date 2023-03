Milano: FederModa Milano, per l'86 per cento vendite in crescita o stabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Piumini, giubbotti e giacche, maglieria, sneaker, scarpe da donna e borse sono stati gli articoli più acquistati. È quanto emerso dall'indagine, condotta nell'ambito dell'Osservatorio di Federazione Moda Italia, mette in luce le specificità di un comparto, quello dei negozi di moda che nelle circa 12 mila imprese attive sul territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza impiega oltre 50 mila lavoratrici e lavoratori. Infatti, FederModa Milano, associazione aderente a Confcommercio Milano, ha fatto il punto sull'andamento delle vendite nei negozi di moda (febbraio): un momento di riflessione a chiusura della stagione e dei saldi invernali, con lo sguardo rivolto al futuro. Dai dati dell'Osservatorio emerge come l'86 per cento degli operatori abbia espresso un giudizio soddisfacente per i risultati ottenuti in termini di crescita (50 per cento) o di stabilità (36 per cento); il 14 per cento del campione ha registrato invece un calo. Valori in linea con l'andamento espresso nei giorni scorsi a livello nazionale. Piumini, giubbotti e giacche, maglieria, sneaker, scarpe da donna e borse sono stati gli articoli più acquistati. Il presidente di FederModa Milano, Andrea Colzani spiega come il sentiment largamente positivo espresso dagli intervistati sia frutto di una molteplicità di fattori, in particolare della concomitanza con i saldi invernali e l'ondata inflattiva che non si è ancora dispiegata sul settore. Ciò ha consentito ai consumatori di fare buoni affari e pertanto di ampliare il panel dei propri acquisti. Il vicepresidente vicario di Federmoda Milano Gabriel Meghnagi, che è anche presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano, fornisce un focus sulla città, in particolare sui grandi assi commerciali per cui "i dati su Milano ci confortano perché si avvicinano al periodo pre-pandemia. Si conferma la previsione di inizio gennaio con un trend di crescita del 10 per cento rispetto ai saldi invernali del 2022 nelle vie dello shopping centrali, grazie ad un buon afflusso di turisti stranieri". A favore di imprese e lavoratori della moda - riprende Colzani "stiamo mettendo in campo diversi contenuti volti proprio ad accompagnare lo sviluppo di competenze e professionalità verso quel definitivo sviluppo necessario ad affrontare le sfide che il mondo post pandemico ci propone. In quest'ottica abbiamo pensato a 'Trend Topic', 5 incontri con 5 imprenditrici su temi di attualità del settore. Il prossimo appuntamento è in calendario per il 17 aprile quando, con Betty Paganin di OneDayGroup, parleremo proprio di risorse umane nel settore moda". (Com)