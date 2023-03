Trasporti: Mirabelli (Pd), preoccupante che ministro Salvini incentivi auto inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- T"Oggi Salvini alla scuola di partito della Lega attacca Sala su area B e area C, spiegando che per andare al lavoro serve poter usare l'auto e che chi lo disincentiva penalizza i poveri. Ma che il ministro dei Trasporti di questo Paese descriva l'uso dell'auto come indispensabile è grave e preoccupante". Lo scrive su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo del Partito democratico al Senato. Proprio chi "dovrebbe investire e incentivare l'uso dei mezzi pubblici, fa il contrario. Insomma, nella Regione tra le più inquinate d'Europa, Salvini non trova di meglio che promuovere l'uso delle auto inquinanti e accusare di classismo chi da anni fa concretamente per migliorare l'ambiente e la vita dei cittadini. Che poi l'artefice della flat tax e della abolizione del reddito di cittadinanza si erga a difensore dei poveri è una contraddizione che si commenta da sola", conclude il parlamentare.(Rin)