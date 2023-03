FI: Siracusano, buon lavoro a Barelli e Cattaneo, lavoriamo per rafforzare partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon lavoro a Paolo Barelli e ad Alessandro Cattaneo, nominati dal presidente Silvio Berlusconi rispettivamente capogruppo alla Camera e vice coordinatore nazionale di Forza Italia. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “E in bocca al lupo anche ai nuovi coordinatori regionali del partito. Lavoriamo - seguendo il percorso tracciato dal nostro leader Silvio Berlusconi - per rafforzare l'azione politica e di governo di Forza Italia, forza moderata, liberale, popolare, europeista", aggiunge Siracusano. (Rin)