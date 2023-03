Turchia-Russia: Erdogan a Putin, importante la fine del conflitto con l'Ucraina il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, attribuisce importanza alla fine del conflitto tra Russia e Ucraina attraverso i negoziati il ​​prima possibile. Lo ha dichiarato Erdogan durante una telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, secondo quanto riferito da una nota stampa della Direzione delle comunicazioni della presidenza di Ankara. Durante il colloquio, le parti hanno discusso delle mosse per migliorare le relazioni bilaterali e gli sviluppi riguardanti la guerra tra Russia e Ucraina. Inoltre, Erdogan ha ringraziato Putin per il suo atteggiamento positivo nei confronti dell'estensione dell'iniziativa per il transito del grano nel Mar Nero. Sul piano bilaterale, Erdogan ha affermato che si possono compiere nuovi passi sulla base della cooperazione economica concordata a Sochi. (Res)