Ue: Boccia (Pd), governo tornato a mani vuote e ai margini Consiglio

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il governo Meloni "costringe gli italiani a stare ai margini dell'Europa, dal Consiglio europeo l'Italia è tornata a mani vuote. Sarebbe il caso che la destra smettesse di fare propaganda perché sono in gioco scelte fondamentali per l’Europa: sul ruolo del’Europa nei negoziati di pace per la guerra in Ucraina, ai migranti, alla necessità di garantire la stabilità finanziaria con la ratifica del Mes, fino alle nuove regole del patto di stabilità, l’Italia deve tornare ad essere protagonista perché siamo il cuore e le braccia dell'Europa e non possiamo restare ai margini dei processi decisionali e politici". Lo afferma il senatore del Partito democratico, Francesco Boccia, che ai microfoni di Rainews24 aggiunge: "Nelle stesse ore, mentre la Presidente Meloni faticava a far emergere una posizione italiana credibile, la Segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a Bruxelles, al vertice dei leader dei partiti socialisti indicava una nuova via e un’idea di società profondamente alternativa a quella dei sovranisti”, conclude Boccia. (Rin)