Cultura: concerto di musica bizantina a Santa Maria in Cosmedin a Roma

- La Procura patriarcale della Chiesa Cattolica Greco Melchita presso la Santa Sede invita ad assistere al concerto pasquale di Musica Bizantina che si terrà lunedì 27 presso la basilica di Santa Maria in Cosmedin. “Venite, prendete la luce” è il titolo di questo concerto unico in cui canteranno padre Wissam Khlaf, padre Dévald Marcellino Assl, Romanos Tiago Barcellos, Mirko D'Angelo, Majd Allam, Semiana Dawoud, Remond Al Amir, Jamil Andraos, Anthony el Khoury, Kameel Khoury, Fare Tannous, Pasquale Ricetta e Daniel István. I canti bizantini sono i più antichi dell'era cristiana. Sembra che i più antichi in assoluto siano quelli di Urfa , l'antica Edessa , cioè gli inni composti da san Efrem il Siro, il quale nel 370 d.C. scrive di avere tratto melodie e ritmi dai canti gnostici composti dall'eretico edessiano Bardasane. Da qui trae origine l'antica musica bizantina. A loro volta i più antichi testi di musica sacra occidentale, tra i quali quelli del rito ambrosiano, hanno caratteristiche marcatamente orientali. Il biografo di Sant Ambrogio scrive che gli inni ed i salmi della Chiesa di Milano "devono essere cantati alla maniera siriana". L'appuntamento è alle ore 18 presso piazza della Bocca della Verità 18 a Roma. (Com)