Polonia: Morawiecki, azienda Dezamet aumenterà produzione munizioni per Ucraina con fondi Ue

- Il produttore polacco di munizioni Dezamet, un'unità dell'azienda statale Polska Grupa Zbrojeniowa (Pgz), aumenterà notevolmente la capacità di rifornimenti all'Ucraina, su finanziamento dell'Unione europea. Lo ha affermato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. "Questo impianto può contare su nuovi ordini e fondi, lanceremo nuove linee di produzione in questa azienda e nelle altre per produrre munizioni", ha detto Morawiecki a "Radio Rmf". "Vogliamo moltiplicare la produzione più volte il più rapidamente possibile", ha rilevato il premier, che lunedì accompagnerà in visita presso l'azienda il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton. Morawiecki ha affermato di contare anche su società private in Polonia per aumentare la produzione di munizioni. (Vap)