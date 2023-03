Vaticano: Papa, parrocchia luogo benedetto, anche io parroco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza i fedeli dalle parrocchie di Rho, in provincia di Milano. "Sapete, io sono stato parroco per sei anni, e quella esperienza la porto nel cuore", ha detto Bergoglio. "La parrocchia è un luogo benedetto, dove si va per sentirsi amati – ha proseguito il Papa –. Chi bussa alla porta delle nostre chiese e dei nostri ambienti cerca spesso prima di tutto un sorriso accogliente, braccia e mani aperte, occhi desiderosi di incontro e carichi di affetto. In parrocchia ciascuno porta anche il proprio fardello, per poterlo condividere con qualcun altro e alleggerirne il peso, ma anche per condividere le cose buone che contiene"."Per questo è importante la Parrocchia – ha sottolineato il Pontefice – perché è il luogo in cui, alla sequela di Gesù, ci si incontra, ci si conosce, ci si arricchisce gli uni gli altri, persone di diverse generazioni e diverse condizioni culturali e sociali, tutti con qualcosa di unico da dare e da ricevere. Vediamo nelle nostre città cosa succede quando ci si dimentica di questo: l'orizzonte si restringe e si diventa tutti più soli". Ai presenti ha ricordato: "le vostre parrocchie si trovano in un luogo ricco di spiritualità, caratterizzato da una storia di Chiesa generosa e feconda", invitandoli ad andare avanti. "Voi anziani e adulti trasmettete ai giovani il testimone che a vostra volta avete ricevuto dalle generazioni che vi hanno preceduto; e lo date arricchito del vostro impegno e della vostra testimonianza", ha concluso Francesco. (Civ)