Lombardia: Sorte (Fi), grazie Berlusconi per l'incarico, ora al lavoro per future sfide elettorali

21 luglio 2021

- "Un immenso grazie al nostro presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che ha riposto in me, affidandomi il coordinamento regionale della Lombardia, ma soprattutto per la generosità con cui porta avanti il suo impegno politico, per il nostro Paese, per tutti noi". Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e Coordinatore FI della Regione Lombardia. "Lavorerò ogni singolo giorno assieme ai senatori, deputati, consiglieri regionali, amministratori locali e a tutti i simpatizzanti e i militanti azzurri- aggiunge Sorte - per portare le risorse e le energie migliori in Forza Italia e per garantire una presenza del partito, forte e incisiva, in tutti i 1.504 comuni del territorio. Saremo il punto di riferimento stabile, solido e concreto per ogni cittadino, saldando il rapporto che Forza Italia ha sempre tenuto a mantenere con il territorio. Ed e' con questo spirito di servizio e con la competenza e la passione che il Presidente Berlusconi ci ha sempre trasmesso, che ci prepariamo alle prossime tornate elettorali". (Com)