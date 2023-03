Lavoro: controlli rider a Roma, 5 irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma sono stati controllati 96 ciclo fattorini, di cui 81 extracomunitari e accertate 6 cessioni di account, con 5 irregolarità: 2 lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno e, pertanto, non impiegabili, mentre 3 sono stati contravvenzionati perché utilizzavano monopattini elettrici. Questo l'esito dei controlli effettuati ieri nella Capitale, per individuare forme di sfruttamento lavorativo realizzate attraverso la cessione delle credenziali di accesso alle piattaforme di food delivery per l’esercizio dell’attività di ciclo fattorino (più comunemente conosciuti come “rider”). I controlli rientrano nell'ambito di una operazione straordinaria su tutto il territorio nazionale del comando Carabinieri per la tutela del lavoro, unitamente a tutti i comandi provinciali Carabinieri dell’Arma territoriale e con il concorso di diverse polizie locali. A Roma i controlli sono stati effettuati nelle zone centrali di Roma (San Giovanni, Casal Bertone, quartiere Trieste, Parioli). Inoltre, nella Capitale i Carabinieri hanno operato in autonomia senza coinvolgere la Polizia locale. Sono stati impiegati 19 militari del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e 22 dell’Arma territoriale. Infine, sono stati contravvenzionati 3 ciclofattorini che utilizzavano monopattini elettrici.(Rer)