Milano: polizia arresta 61enne per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

- La Polizia di Stato, nell'ambito del servizio straordinario del controllo in zona Darsena, ha arrestato un cittadino italiano di 61 anni per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l'uomo era in possesso di 23 dosi di cocaina dal peso complessivo di 11,5 grammi per 540 euro. È accaduto nel corso del servizio serale predisposto dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nella quale sono state sottoposti a controllo 52 persone e 31 veicoli con 11 sanzioni comminate in base al Codice della Strada; 12 gli esercizi pubblici controllati con successive 7 contestazioni amministrative. (segue) (Com)