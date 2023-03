Milano: polizia arresta 61enne per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Agenti della Sesta Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile intorno 23:20, transitando in Via Coni Zugna, hanno notato un'autovettura ferma con a bordo un uomo in evidente attesa di qualcuno che, giunto sul posto, in effetti, è salito a bordo per scendere dopo pochi istanti. L'autovettura è immediatamente ripartita e i poliziotti hanno deciso di seguirla: giunti in via Carlo Farini, l'auto si è fermata e gli agenti hanno visto avvicinarsi un ragazzo italiano di 32 anni che ha scambiato qualcosa con il conducente. Il ragazzo, fermato subito dopo, ha consegnato due dosi di cocaina dal peso di 0,8 grammi dichiarando di averle acquistate poco prima. Il conducente dell'auto, fermato immediatamente dopo, è stato trovato in possesso di 23 dosi di cocaina dal peso complessivo di 11,5 grammi per 540 euro. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati, l'arrestato è stato giudicato per direttissima, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura. (Com)