Terremoti: Musumeci, prevenzione strutturale costa meno e risparmia vite umane

- La prevenzione strutturale sismica “costa meno che ricostruire e risparmia vite umane”. Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “Se in Sicilia lo avessero saputo già 330 anni fa non avrebbero avuto migliaia di morti e macerie ovunque. Abituiamoci a convivere col rischio, riducendo la nostra vulnerabilità. L’ho detto stamane al convegno in ricordo dell’evento sismico del 1693 che distrusse buona parte della Sicilia orientale”, aggiunge Musumeci. (Rin)