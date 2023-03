Vaticano: arcivescovo Iannone su abusi, aggiornamento norme segno attenzione Chiesa per deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arcivescovo Filippo Iannone, prefetto del dicastero per i testi legislativi, intervistato dall'Osservatore Romano, ha parlato delle novità del motu proprio promulgato questa mattina da Papa Francesco sugli abusi sessuali. Tra queste c'è quella ripresa dal nuovo diritto penale canonico - in vigore dal dicembre 2021 - che individua nei minori, in coloro che hanno abitualmente un "uso imperfetto della ragione" e negli "adulti vulnerabili" le vittime di abusi sessuali da parte di chierici e membri di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica. Questa nuova norma, voluta da Papa Francesco, esprime "la particolare attenzione che la Chiesa riserva alle persone più deboli e indifese, punendo in modo esemplare la violazione della loro dignità e libertà". Sui passi avanti compiuti in questi anni nella lotta agli abusi nella Chiesa, l'arcivescovo ha sottolineato che "a seguito di Vos estis lux mundi, a parte gli aspetti penalistici, si sono un po' dappertutto attivate le buone prassi, ossia quei modi di agire che mettono al centro i più piccoli valorizzando la corresponsabilità comunitaria attraverso la partecipazione e formazione degli operatori pastorali". "E questo come concreta espressione della cura e della custodia dei più piccoli, che è da sempre al centro delle numerose attività della Chiesa, in particolare delle parrocchie, come più volte ha sottolineato Papa Francesco", ha concluso. (Civ)