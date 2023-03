© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ad Atene la parata militare per commemorare il 202mo anniversario della guerra di indipendenza della Grecia dall'Impero ottomano. La parata ha visto sfilare ad Atene membri delle forze armate e delle forze dell'ordine. Per la prima volta sono apparsi anche i carri armati Marder 1A3 di produzione tedesca, come riferisce il quotidiano "Kathimerini".(Gra)