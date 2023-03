Auto: ministro Trasporti tedesco su accordo combustibili sintetici, Europa rimane tecnologicamente neutrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'accordo sui combustibili sintetici "l'Europa rimane tecnologicamente neutrale". Lo ha scritto su Twitter il ministro dei Trasporti tedesco, Volker Wissing, commentando l'accordo raggiunto tra Germania e Ue in merito all'impiego futuro dei carburanti sintetici. "La strada è chiara: l'Europa rimane tecnologicamente neutrale. I veicoli con motore a combustione potranno essere immatricolati anche dopo il 2035 se utilizzano solo carburanti CO2 neutri. Garantiamo opportunità per l'Europa mantenendo importanti opzioni per una mobilità climaticamente neutra e conveniente", ha evidenziato Wissing. (Geb)