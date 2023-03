Repubblica Dominicana: sottosegretario Silli presente al Vertice iberoamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sottosegretario per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, Giorgio Silli, ha partecipato al summit dei capi di Stato e di governo del XXVIII Vertice iberoamericano, in corso a Santo Domingo. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che Silli ha presenziato all'evento - in programma dal 22 marzo ad oggi - su indicazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel quadro del ruolo di Paese osservatore-associato ricoperto dall'Italia. Il vertice dei 22 Paesi membri, riferisce il ministero, ha fornito l’occasione di sottolineare come “l’America latina e i Caraibi siano per l’Italia partner di primo piano sotto il profilo di valori e interessi, legami di carattere storico, politico, sociale, economico e culturale". A margine del Vertice, il Sottosegretario Silli ha avuto un colloquio con il ministro ed il viceministro delle Relazioni estere della Repubblica Dominicana, rispettivamente Roberto Álvarez e José Julio Gómez, con cui sono stati passati in rassegna i principali temi politici, economici e culturali tramite i quali rafforzare i rapporti bilaterali con un partner storico nel Continente americano, la cui comunità in Italia è la terza al mondo. E ciò anche in vista della seconda sessione del Meccanismo di dialogo politico. (segue) (Res)