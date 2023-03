Grecia-Italia: fonti stampa, Meloni in visita ad Atene a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dovrebbe recarsi in visita ad Atene a maggio. Lo ha reso noto il quotidiano ellenico "Kathimerini", secondo cui il premier greco Kyriakos Mitsotakis avrebbe invitato Meloni a recarsi in visita nella capitale prima delle elezioni politiche anticipate, previste a maggio. Meloni avrebbe accettato l'invito. Secondo quanto affermato da Mitsotakis, tra i temi da discutere con Meloni vi sarebbe la rinegoziazione del contratto con Hellenic Train. "Discuteremo in merito al sostegno che il governo italiano potrà dare per il rilancio delle ferrovie greche", ha detto il premier ellenico. Altri temi del confronto tra Meloni e Mitsotakis dovrebbero essere le politiche fiscali Ue e l'immigrazione, secondo "Kathimerini". (Gra)