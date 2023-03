Forza Italia: Nevi (FI), buon lavoro a capogruppo Barelli e nuovi coordinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Ancora una volta Forza Italia, grazie alla capacità di sintesi del Presidente Silvio Berlusconi, si rilancia in vista dei prossimi appuntamenti e soprattutto in vista della scadenza fondamentale delle elezioni europee del prossimo anno”. Lo afferma in una nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia, che ha voluto augurare “buon lavoro a tutti i nuovi coordinatori regionali e ringraziare, anche da parte mia, Alessandro Cattaneo per il lavoro di questi mesi. Sono certo che sarà utile per il rilancio dell'organizzazione del partito. Un sentito augurio di buon lavoro al collega e amico Paolo Barelli che avrà la responsabilità di tornare a guidare il gruppo”. “Sono sicuro che, forte della sua enorme esperienza, saprà farlo al meglio, in stretta collaborazione con il Presidente e i nostri ministri. L'obiettivo strategico è cambiare l'Italia e l'Europa in senso più liberale e con la massima determinazione e unità”, conclude Nevi. (Rin)