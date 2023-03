Lavoro: Salvini, aumentare stipendi tagliando le tasse e premiando il merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cercherò da ministro di aumentare gli stipendi nel privato tagliando le tasse e nel pubblico premiando il merito. Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, durante il suo intervento alla scuola di formazione della Lega in corso a Milano. "La sinistra ha fatto questa battaglia epocale e culturale sulla parola 'merito': io voglio un'Italia che premi il merito", ha proseguito il ministro sottolineando che "tutti devono avere la stessa opportunità, poi deve prevalere il merito e quello che è meno bravo deve essere aiutato a diventare più bravo, però non si può far finta che uno valga uno, altrimenti si fa la fine dei Toninelli e dei Di Maio. Non sempre uno vale uno, occorre premiare la competenza e aiutare la crescita". (Rem)