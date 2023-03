Disabilità: Locatelli, possiamo scardinare preconcetti e fare passi avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se vogliamo cambiare il modo di pensare e dare le opportunità e le occasioni" alle persone disabili "dobbiamo partire da noi, dalle istituzioni, ad offrirle. Alcuni passi li possiamo fare per scardinare i preconcetti e per sostenere i progetti” per l'inclusione. Lo ha affermato il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo a Treviso nel corso dell’Assemblea dei giovani Anci. Il confronto fra le istituzioni e gli enti del terzo settore del territorio "offra la possibilità di progettare” gli interventi “e condividere le strategie per ottimizzare le poche risorse a disposizione”, ha concluso rivolgendosi ai sindaci. (Rin)