Banche: Abi a sostegno di Euro digitale, salvaguardare ruolo intermediazione

- L'Abi e le banche operanti in Italia sostengono e affiancano l'Eurosistema nei lavori in materia di Euro digitale. Il progetto dell'Euro digitale, nonché la tecnologia sottostante, potrà costituire un caposaldo dell'economia digitale europea, in particolare se riuscirà ad abilitare gli intermediari vigilati a sviluppare su di esso servizi innovativi a valore aggiunto, permettendo di soddisfare esigenze attualmente non soddisfatte o di semplificare i processi esistenti e di espandere l'offerta di servizi e prodotti innovativi alla clientela. È quanto sottolinea l'Abi in un recente documento sull'Euro Digitale che fa il punto sul cantiere della Bce per la realizzazione della valuta digitale e sulla posizione del settore bancario italiano sulle prospettive di realizzazione e funzionalità. È essenziale - aggiunge - salvaguardare il ruolo di intermediazione delle banche per il sistema economico. È importante mantenere il ruolo di intermediari delle banche nel sistema economico. È inoltre necessaria un'architettura a due livelli che, a fianco di quello dell'Eurosistema, preservi il ruolo attivo degli intermediari in processi quali l'identificazione, la distribuzione del denaro, la validazione delle transazioni e i controlli antiriciclaggio. Gli intermediari vigilati, dato il loro contatto diretto con gli utenti, rappresentano i soggetti più adatti a individuare servizi avanzati di pagamento che soddisfino i bisogni della clientela. (segue) (Com)