Banche: Abi a sostegno di Euro digitale, salvaguardare ruolo intermediazione (2)

- L'euro digitale - prosegue Abi - dev'essere funzionalmente diverso dagli strumenti di pagamento elettronici, per integrare e non competere con la moneta di banca commerciale, le iniziative e gli investimenti delle banche. Come accade oggi per le banconote e le monete che hanno una funzione e una "forma" diversa rispetto agli strumenti di pagamento elettronici, tali per cui i cittadini possono rendersi immediatamente conto della differenza, lo stesso dovrebbe accadere con l'euro digitale di domani che dovrà avere caratteristiche diverse per consentire casi d'uso specifici. L'euro digitale deve svolgere un ruolo a supporto dell'economia digitale, offrendo la materia prima per offrire servizi innovativi e a valore aggiunto. La funzionalità chiave per abilitare questa possibilità è la programmabilità dei pagamenti realizzata tramite Dlt (Distributed ledger technology). Grazie alla funzione della programmabilità dei pagamenti, l'euro digitale potrebbe assicurare, da un lato, il pieno controllo e governo dell'emissione da parte della Bce/Eurosistema e, dall'altro, consentire alle banche di fornire e proporre nuovi servizi, o servizi già esistenti in modo più efficiente. (segue) (Com)