Banche: Abi a sostegno di Euro digitale, salvaguardare ruolo intermediazione (3)

- L'euro digitale - continua Abi - potrebbe effettivamente portare "valore aggiunto" solo se permettesse di soddisfare esigenze attualmente non soddisfatte o di semplificare i processi attuali, ciò che le funzionalità di programmabilità possono consentire. Abi sta contribuendo alla fase di indagine della Banca centrale europea, anche tramite un coinvolgimento attivo nei forum di discussione attivati dalla Bce (Market advisory group, Euro retail payments board, Rulebook development group), nonché nei gruppi di lavoro dedicati della Federazione bancaria europea (Fbe) e favorendo il confronto con le altre associazioni europee del settore creditizio. Con il duplice scopo di contribuire attivamente al dibattito pubblico e di supportare le banche italiane nel percorso di preparazione allo scenario futuro, Abi, in collaborazione con Abi Lab, ha attivato un progetto pilota che ha coinvolto diciotto gruppi bancari e cinque partner tecnologici. Tale percorso, ha condotto nel marzo 2021 a completare lo sviluppo di quattro demo dedicate ad altrettanti servizi innovativi che, come approfondisce il Rapporto, potrebbero innestarsi su un euro digitale che consentisse funzioni di programmabilità: Safe Return, Pay and Split, Simply Home e Culture Pass. (Com)