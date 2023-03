Fisco: Congedo (Fd'I), riforma attesa da anni è priorità centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge delega fiscale è un provvedimento "atteso dal Paese, si cerca di mettere mano a un sistema obsoleto e ormai inadeguato risalente agli anni 70. E' una priorità del programma del centrodestra e questo dal punto di vista politico è una garanzia per l'iter parlamentare ed è tra le riforme strutturali inserite nel Pnrr per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese". Lo ha dichiarato Saverio Congedo, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Finanze, nel corso del programma "Super-Partes" su Canale 5. Sul fronte delle persone fisiche "ci sarà una rimodulazione delle aliquote Irpef con una impostazione tendenzialmente rivolta alla flat tax, l'estensione della no tax area per i lavoratori dipendenti, una rimodulazione della tassazione delle rendite finanziarie e una revisione di tutto il sistema delle esenzioni e delle detrazioni con particolare attenzione alle fasce sociali più fragili", aggiunge Congedo prima di ricordare che "ci sarà l'introduzione dell'Iri, imposta agevolata sul reddito degli imprenditori individuali, e sul reddito delle società una riduzione dell'Ires per le società. Il criterio che ha ispirato la riforma per le imprese è quello del più assumi meno paghi".(Rin)