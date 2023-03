Pa: Formez, comunicare meglio per boom candidati a concorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un nuovo un nuovo modo di “promuovere i concorsi pubblici ed al Formez abbiamo testato alcune strategie comunicative che, integrando media tradizionali e social, trasmettono ai giovani le informazioni ‘giuste’ per prendere la decisione di candidarsi. I risultati hanno superato, di molto, le aspettative”. È quanto scrive il presidente di Formez Pa, Alberto Bonisoli, su Linkedin. “Da 40 a 300 fino a raggiungere 2141 candidati: tre bandi per lo stesso profilo, comunicati in modo diverso – aggiunge - al Formez abbiamo sperimentato alcune nostre idee su come migliorare e rendere più attuale la comunicazione dei concorsi pubblici, testandone l’efficacia direttamente su alcuni nostri bandi. L’esperimento ha funzionato”. “La sperimentazione – spiega ancora Bonisoli - ha riguardato tre bandi lanciati in momenti diversi e comunicati con modalità diverse ma per assumere la stessa figura professionale, con identico inquadramento e trattamento retributivo: consulente junior da impiegare nei progetti di formazione e di consulenza che Formez svolge per le 63 pubbliche amministrazioni associate in tutta Italia”. (segue) (Rin)