Pa: Formez, comunicare meglio per boom candidati a concorsi (2)

- In particolare, il presidente dell’Istituto in house alla Presidenza del Consiglio, sottolinea che “il terzo bando venne lanciato a novembre 2022, con l’obiettivo dichiarato di raccogliere 500 candidature, puntando su un target di neolaureati senza precedenti esperienze lavorative, considerando che, il contratto, sarebbe stato a tempo determinato. Una settimana prima dell'apertura delle candidature partì un’intensa comunicazione sul sito, sui social, attraverso comunicati stampa ed attivando una rete di contatti con gli uffici placement delle Università, con una grafica iconica e una comunicazione pop, realizzando video interviste in cui alcuni neo assunti al Formez raccontavano la loro quotidianità lavorativa”. “L’obiettivo di 500 candidature venne raggiunto dopo quattro giorni, in totale vennero raccolte 2151 candidature con un’età media di 34 anni”, conclude Bonisoli. (Rin)