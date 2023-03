© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Cina vuole essere un interlocutore per costruire la pace in Ucraina, “ne saremo tutti quanti lieti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con la stampa a Udine, in occasione della visita in Friuli Venezia Giulia. (Res)